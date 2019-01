Basilicata, Pittella (Pd) si dimette da presidente

Marcello Pittella (Pd) ha presentato le sue "irrevocabili dimissioni" dalla carica di Presidente della Regione Basilicata. Lo ha comunicato lui stesso poco fa al presidente del consiglio regionale lucano, Vito Santarsiero (Pd). Pittella, che ha scritto di ritenere "esaurito il mandato ricevuto dagli elettori", era sospeso dalla carica dal 6 luglio 2018 perché indagato nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità in Basilicata, dove le prossime elezioni regionali si svolgeranno il 24 marzo.



"Sono grato alla mia gente per l'onore che mi ha concesso, fiero di questa regione". Lo ha detto all'ANSA l'ormai ex Presidente della Regione Basilicata. Pittella - che era stato eletto nel novembre 2013 - ha rivolto "un ringraziamento a quanti in questi anni hanno lavorato sodo ed hanno creduto nel nostro progetto".