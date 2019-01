Maltempo: nevicate deboli su pianura Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 23 GEN - Primi fiocchi di neve a Trieste e su pianura e costa del Friuli Venezia Giulia: da ieri sera nevicate sparse di debole intensità stanno interessando la regione, dalla costa fino alle Alpi. Imbiancate, con cumuli di circa 1-2 centimetri, in particolare le aree della bassa pianura e la costa, con Grado e Lignano Sabbiadoro. Spolverata di neve anche sui tetti e terreni a Trieste. Al momento non si registrano disagi alla viabilità: nel capoluogo regionale tutte le strade sono percorribili. Secondo le previsioni dell'Osmer, le precipitazioni dovrebbero proseguire fino al primo pomeriggio; non sono previsti cumuli significativi. Prosegue l'allerta meteo 'gialla' diramata dalla Protezione civile del Fvg, i cui volontari sono impegnati da ieri sera nello spargimento di sale sulle strade. Sotto controllo in particolare il Carso triestino, dove a causa della neve e della Bora potrebbero verificarsi fenomeni di ghiaccio al suolo.