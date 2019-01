Lega Vda, parola torni a elettori

(ANSA) - AOSTA, 23 GEN - Dopo l'arresto in Valle d'Aosta del consigliere regionale dell'Union Valdotaine Marco Sorbara, coinvolto in un'inchiesta sull'infiltrazione della 'ndrangheta, la Lega invoca le elezioni regionali anticipate. "Ridare parola agli elettori può creare una maggioranza stabile e far sentire l'opinione dei valdostani sulla questione politica", commenta il capogruppo regionale della Lega, Andrea Manfrin. "E' accaduto un fatto gravissimo che peraltro non coinvolge solo il Consiglio regionale ma anche altre istituzioni", aggiunge. "Dobbiamo fare in modo - spiega - che le istituzioni si organizzino in maniera tale da evitare di essere infiltrate e modificate da interessi esterni".