Appello, non luogo procedere per i Bossi

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - La Corte d'Appello di Milano ha disposto il non luogo a procedere per Umberto Bossi e il figlio Renzo imputati per appropriazione indebita con l'ex tesoriere Francesco Belsito. Per quest'ultimo ha rideterminato la condanna a un anno e 8 mesi e 750 euro di multa pena sospesa. La Lega aveva presentato querela nei confronti di Belsito ma non dei Bossi. "Sicuramente grazie a Salvini e alla Lega - ha commentato Renzo Bossi - i quali hanno valutato i documenti delle indagini e hanno visto che le spese a me imputate non sono state pagate dal partito".