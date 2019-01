Stefania Crotti colpita 4 volte in testa

(ANSA) - BRESCIA, 22 GEN - Le prime indiscrezioni sull'autopsia eseguita sul corpo di Stefania Crotti confermano al presenza di quattro fori sul cranio della donna uccisa a Gorlago, nella Bergamasca, da Chiara Alessandri, l'ex amante del marito. Fori che secondo chi indaga sarebbero frutto di quattro colpi con un oggetto appuntito compatibile con il martello trovato sotto il cadavere carbonizzato trovato venerdì scorso a Erbusco nel Bresciano.

L'autopsia, eseguita nei laboratori della medicina legale degli Spedali civili di Brescia, è durata dal mattino al pomeriggio e al momento pare non sia stato possibile stabilire il momento del decesso. Servono nuovi esami per capire se la donna è morta prima o dopo le fiamme che hanno carbonizzato il corpo.

Dal carcere però Chiara Alessandri nega di aver colpito la sua vittima. "L'ho spinta durante il litigio" e di aver bruciato il corpo. "L'ho abbandonato, ma non l'ho bruciato". Il gip del Tribunale di Brescia Tiziana Gueli scioglierà domani la riserva sulla convalida del fermo.