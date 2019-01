Partorisce all'aeroporto di Fiumicino

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 22 GEN - Cristina Vidiani De Jesus Santo, una passeggera brasiliana incinta in procinto di prendere un aereo ha avvertito le doglie poco prima di imbarcarsi e ha dato alla luce il proprio bambino nell'aeroporto di Fiumicino, assistita dai medici del pronto soccorso aeroportuale. La donna, agli ultimi giorni di gravidanza, era sbarcata stamani nello scalo romano, poco prima delle 8, con un volo proveniente da Madrid ed era in transito nello scalo romano, in attesa di ripartire alle 10.15 con il volo di Alitalia "AZ 678" per San Paolo (Brasile). Quando la passeggera, poco prima dell'imbarco, ha improvvisamente avvertito le doglie, è stata adagiata nelle vicinanze dell'area transiti "B" e sono intervenuti i medici e gli infermieri di Aeroporti di Roma, in forza nel vicino pronto soccorso aeroportuale. Dopo avere dato alla luce un maschietto di 4 chili di peso e dopo il taglio del cordone ombelicale, mamma e piccolo, apparsi in buone condizioni, sono stati subito trasferiti in ambulanza nell'ospedale di Ostia.