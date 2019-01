Droga da Nord Europa a Italia,11 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - Sono in tutto undici le persone, italiane e albanesi, nei cui confronti è scattata una misura di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di finanza di Firenze su un traffico di droga proveniente dal Nord Europa e diretta in Lombardia e Toscana. Tre dei destinatari delle misure erano già stati arrestati in flagranza durante le indagini. In totale sono stati sequestrati 520 chili di marijuana e 18 di cocaina.