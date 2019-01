Tap: esame periti, presente Emiliano

(ANSA) - LECCE, 21 GEN - Ha preso il via questa mattina davanti al gip di Lecce Cinzia Vergine l'esame in contraddittorio tra le parti dei tre periti nominati nell'ambito dell'incidente probatorio sulla realizzazione nel Salento del terminale del gasdotto Tap. La perizia era stata disposta dallo stesso gip con l'istituto dell'incidente probatorio chiesto del pm Valeria Farina Valori nell'ambito dell'indagine avviata per stabilire se il costruendo impianto debba essere assoggettato alla direttiva Seveso. Cosa che i periti hanno escluso.

All'udienza è presente anche il governatore Michele Emiliano in rappresentanza della Regione che è tra le parti offese nell'inchiesta. Lo scorso 21 novembre i periti hanno depositato i risultati della perizia che esclude l'assoggettamento alla Seveso III, in quanto l'opera non può essere assimilabile ad uno stabilimento e quindi il terminale Tap e quello di Snam per la interconnessione con la rete nazionale, devono essere considerati due progetti differenti.