Striscione Fn contro moschea a Marghera

(ANSA) - VENEZIA, 21 GEN - Uno striscione riportante la scritta "No Moschea" è stato affisso la scorsa notte da militanti di Forza Nuova davanti a un edificio di Marghera, che ospita il luogo di preghiera della comunità islamica locale. Lo rende noto stamani il responsabile provinciale di Fn, Rudi Favaro, diffondendo una foto dello striscione.

"Forza Nuova - afferma Favaro - con questa affissione vuole esprimere la sua contrarietà a questa presenza, e chiede a enti ed autorità competenti se la struttura abbia o no tutti i requisiti di legge e le autorizzazioni necessarie. A tal proposito verrà presentata una formale richiesta. Il nostro movimento politico chiede inoltre perché non sia stato indetto un referendum tra i cittadini, visto che comunque il luogo di culto, è ubicato in un'area commerciale". (ANSA).