Scuola: Pisa, 400 studenti in corteo

(ANSA) - PISA, 21 GEN - Circa 400 studenti degli istituti superiori di tutta la provincia hanno sfilato in corteo per le principali vie del centro cittadino di Pisa per protestare contro le condizioni critiche dell'edilizia scolastica in diverse scuole cittadine. La manifestazione si è svolta senza disordini e si è conclusa sotto il municipio con un'assemblea improvvisata.

Alcuni istituti superiori pisani sono stati occupati dagli studenti e le proteste proseguiranno nei prossimi giorni. Al centro delle manifestazioni non ci sono soltanto le condizioni dell'edilizia scolastica ma anche il nuovo esame di maturità oltre ad alcune vertenze locali legate ad alcune scelte dell'attuale maggioranza di centrodestra che amministra la città.