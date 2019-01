Papa: non è cristiano chi è indifferente

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 21 GEN - C'è uno stile che "si vede nelle nostre comunità" e che non è cristiano: è "lo spirito egoistico", lo "spirito dell'indifferenza". "Mi credo un buon cattolico, faccio le cose ma non mi preoccupo dei problemi altrui; non mi preoccupo delle guerre, delle malattie, della gente che soffre...anche del mio prossimo...". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa a Santa Marta.

"Per capire cosa è lo stile cristiano - ha sottolineato Papa Francesco - meglio capire forse gli atteggiamenti nostri che sono di uno stile non cristiano": lo "stile accusatorio", lo "stile mondano" e lo "stile egoistico".