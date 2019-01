Amatrice, nasce coordinamento unitario

(ANSA) - RIETI, 21 GEN - Associazioni di proprietari di prime e seconde case e comitati civici di Amatrice e frazioni si sono ritrovati a Roma per dare vita a un coordinamento spontaneo, permanente e unitario per dare voce alle istanze del territorio, in particolare in tema di ricostruzione e del ritorno degli abitanti delle seconde case nelle zone colpite dal sisma del 2016. Prossimamente il coordinamento si strutturerà in gruppi di lavoro e avvierà la propria attività di sensibilizzazione presentandosi come interlocutore unico alle istituzioni regionali e nazionali.