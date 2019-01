19enne ucciso in strada nel Sassarese

(ANSA) - SASSARI, 19 GEN - Un giovane di Alà dei Sardi (Sassari), Diego Baltolu, 20 anni, è stato ucciso nella notte a Buddusò (Sassari) con un colpo di pistola. Il giovane è stato ritrovato sugli scalini di fronte alla casa della fidanzata con un buco nel petto. L'ipotesi più probabile è che sia stato freddato e che stesse dirigendosi nell'abitazione della ragazza per cercare soccorso, ma che non abbia fatto in tempo a suonare il campanello e a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Sassari.