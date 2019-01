Regionali Sardegna, rinuncia Ines Pisano

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GEN - La Sardegna perde uno degli otto candidati alla presidenza della Regione in vista delle elezioni del 24 febbraio. A rinunciare è l'unica donna in corsa, la magistrata del Tar del Lazio Ines Pisano che aveva già presentato il contrassegno elettorale "Sardegna di Ines Pisano".

E nell'abbandonare la corsa fa un endorsement al candidato del centrosinistra, Massimo Zedda. "In bocca al lupo a tutti ma, in particolare, il mio incoraggiamento va a lui: pur nella recentissima conoscenza ho potuto apprezzare la mia stessa visione del futuro della Sardegna e l'onestà dell'uomo indisponibile a cedere a facili compromessi".

Sui motivi della decisione presa: "Quando ho dato la mia disponibilità, ad animarmi erano due obiettivi: la possibilità di costruire un progetto innovativo ed alternativo alle vecchie logiche, ed unire il più possibile tutti coloro che si riconoscevano in una nuova idea di futuro per la Sardegna".