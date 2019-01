Maturità: latino e greco al Classico

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Nella seconda prova scritta della maturità 2019 debutta la prova multidisciplinare: al liceo classico sono previsti, infatti, Latino e Greco. Lo ha comunicato oggi il Miur. Matematica e Fisica allo Scientifico sono invece le materie previste per la seconda prova dell'esame di Maturità. "Comunichiamo le materie con largo anticipo - sottolinea il Ministro nel video di annuncio pubblicato su Facebook, rivolgendosi agli studenti -. Come sapete da quest'anno ci sono delle novità. Per questo da ottobre abbiamo cominciato a fornire tutte le informazioni utili per le prove a voi e ai vostri docenti. Per sostenervi nella vostra preparazione organizzeremo delle simulazioni della prima e della seconda prova. Si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo e aprile".