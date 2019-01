Bomba pizzeria,Salvini incontra Sorbillo

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha incontrato all'interno dell'aeroporto militare di Napoli Gino Sorbillo, il pizzaiolo titolare dello storico esercizio del centro storico cittadino dove l'altra notte è stata fatta esplodere una bomba carta. Salvini è poi ripartito per raggiungere la città di Afragola, dove ha in programma una serie di incontri. Sul caso dell'ordigno, il questore di Napoli Antonio De Iesu ribadisce che gli investigatori "portano avanti e in maniera forte tutte le piste".