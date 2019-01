Pregiudicato ucciso in strada a Barletta

(ANSA) – BARLETTA, 15 GEN – Un pregiudicato di 57 anni, Ruggiero Lattanzio, è stato ucciso a Barletta con colpi di pistola sparati per strada attorno alle 13. L'agguato è avvenuto nel quartiere Sette Frati. L'uomo, che aveva numerosi precedenti penali, era conosciuto col soprannome di 'Rino non lo so'. A quanto appreso i colpi sarebbero stati sparati da un'automobile in corsa e almeno due hanno raggiunto l'uomo al torace e alla testa. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri.