Gay critica bar e titolare lo insulta

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Ha postato una recensione negativa su un bar di Monza dove era stato a prendere un aperitivo con il fidanzato e il titolare gli ha risposto fu Facebook in privato: "A me i gay fanno rigurgitare" e "appena ne avverto la malaugurata percezione nei dintorni mi auguro che si levino al più presto di torno". L'uomo, che lavora per una multinazionale, intende ora sporgere denuncia e spiega: "Lo farò appena tornato in Italia.

E' mia abitudine recensire su Google, ho contestato cortesia e prezzi. E poi mi arrivano parole ben calibrate sulla mia omosessualità. La cosa che più mi ha colpito é che mi ha rintracciato senza conoscermi: ha indagato sulla mia vita privata per insultarmi".