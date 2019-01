Ex pm Robledo diventa presidente impresa

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Alfredo Robledo, procuratore aggiunto titolare di alcune delle recenti inchieste più importanti della storia italiana in ambito anticorruzione, è stato nominato presidente dell'Impresa Sangalli Giancarlo & C Srl, tra i leader nei servizi ambientali e che opera in più di 140 comuni per un totale di circa 1.200.000 cittadini serviti.

Robledo - spiega la stessa azienda - nato a Napoli nel 1950, ha lasciato la Magistratura a fine 2018 per intraprendere questa nuova esperienza professionale con l'obiettivo di portare al servizio dell'azienda la propria pluridecennale esperienza di contrasto ai fenomeni corruttivi.