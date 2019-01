'Ersilio', vita card.Tonini in docufilm

(ANSA) - RAVENNA, 15 GEN - Un docufilm, 'Ersilio. Il cardinal Tonini, i media come pulpito', racconta la sua vita con testimonianze di nomi eccellenti - Piero Chiambretti, Maurizio Costanzo, Ferruccio De Bortoli, Bruno Vespa, don Antonio Mazzi, il 'vescovo antimafia' Giancarlo Maria Bregantini, il vaticanista Luigi Accattoli - e immagini degli archivi Rai e Mediaset, tv regionali e archivi privati. Prodotto da Edizioni Moderna, da un'idea di Simone Ortolani, sarà presentato in prima assoluta al cinema Corso di Ravenna venerdì 18 gennaio (ore 21), alla presenza del regista Roberto Vecchi e del vicario generale dell'Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, don Alberto Brunelli.

Scomparso il 28 luglio 2013, pochi giorni dopo aver compiuto 99 anni, Tonini fu vescovo della chiesa ravennate tra il '75 e il '90. Fu poi un volto noto al pubblico tv, come 'comunicatore del Vangelo', grazie al programma 'I dieci comandamenti' di Enzo Biagi e utilizzò i mezzi di comunicazione per testimoniare la fede. Nel '94 Giovanni Paolo II lo nominò cardinale.