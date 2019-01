Pfas: chiuso fascicolo, 13 indagati

(ANSA) - VENEZIA, 14 GEN - La Procura della Repubblica di Vicenza ha concluso le indagini preliminari relative all' inquinamento da sostanze Pfas causato dalla Miteni di Trissino (Vicenza). Il procuratore capo Antonino Cappelleri ha annunciato oggi il deposito degli atti a favore delle difese per 13 indagati.

L'inchiesta riguarda l'inquinamento delle falde acquifere relativa alla dispersione di sostanze perfluoroalchiliche.

Diversa e più recente è l'indagine relativa all'inquinamento da altre sostanze trattate dalla Miteni, le "Gen X", che è ancora in corso.