Pericolo valanghe 'forte' in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - Non si placa l'emergenza neve in Tirolo. A causa della nuova ondata di precipitazioni nevose in vaste zone del land austriaco il pericolo valanghe è 'forte', ovvero grado 5 di 5. Numerose strade sono chiuse e alcune località isolate. Sono migliaia i turisti che non possono fare ritorno a casa.

A Lech, nel Vorarlberg, una valanga ha travolto ieri un gruppo di sciatori durante un fuoripista. Tre sono morti e uno risulta ancora disperso. Sale così a 8 il numero delle vittime dell'ondata di maltempo in Austria.

In Alto Adige la Vallelunga è chiusa per motivi di sicurezza.

A Melago nelle ultime 24 ore sono caduti 46 cm che si sommano alla neve dei giorni scorsi lungo tutta la cresta di confine, mentre nel sud dell'Alto Adige e sulle Dolomiti la neve scarseggia. E' attualmente chiuso anche passo Resia sul versante austriaco, il traffico viene perciò deviato per il Brennero.