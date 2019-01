Cadavere donna a Ischia, accertamenti Cc

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 14 GEN - Il cadavere di una donna di circa 45/50 anni, ieri sera, è stato ritrovato all'interno di un'abitazione di Serrara (nel Comune di Serrara Fontana a Ischia), in provincia di Napoli. Alcuni persone hanno chiesto l'intervento dei Carabinieri che hanno eseguito i rilievi. In merito alle cause della morte sono in corso accertamenti. La salma è stata portata a Napoli, al II Policlinico.(ANSA).