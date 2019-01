Ritrovato 81enne disperso nei boschi

(ANSA) - APECCHIO (PESARO URBINO), 13 GEN - Un 81enne di Apecchio, disperso tra i boschi in montagna da quattro giorni, è stato ritrovato dai carabinieri della compagnia di Urbino, coadiuvati da quattro pattuglie dei militari forestali che insieme ai vigili del fuoco lo stavano cercando da mercoledì.

Benedetto Manfucci era stato visto per l'ultima volta nel pomeriggio del 9 gennaio alla guida della sua Panda 4x4 con la quale andava spesso per boschi. Da allora non era tornato a casa. I familiari hanno lanciato l'allarme: era stato cercato in un'area boschiva molto vasta, tra Acqualagna, Cagli, Piobbico ed Apecchio, con l'intervento anche di un elicottero dei vigili del fuoco. Oggi i carabinieri lo hanno individuato in un punto del bosco di Ca' Rio, nel Comune di Cagli, vicino alla sua Panda, in buone condizioni ma molto affamato. Per i carabinieri "è un montanaro di altri tempi, duro come la roccia".