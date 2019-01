Codice giallo per mareggiate su isole

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Codice giallo per mareggiate domani per tutto il giorno nelle isole della Toscana. Lo ha emesso la Sala operativa unificata permanente della Regione per il rapido transito di una modesta perturbazione, associata ad un temporaneo rinforzo dei venti e ad una intensificazione del moto ondoso. Il fenomeno interesserà l'Elba e le altre isole dell'Arcipelago nella provincia di Livorno. Nel corso della giornata, spiega una nota, il mare diventerà progressivamente da mosso fino ad agitato al largo, in particolare, attorno alle isole di Capraia e Gorgona.