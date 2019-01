Battisti: decollato l'aereo per l'Italia

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - E' decollato poco fa l'aereo che porterà domani in tarda mattinata Cesare Battisti in Italia dalla Bolivia. "È fatta: è appena decollato da Santa Cruz l'aereo diretto a Roma con a bordo Cesare Battisti", ha scritto su twitter il presidente del consiglio, Giuseppe Conte. "Sono orgoglioso e commosso", ha scritto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che domani sarà all'aeroporto di Ciampino per l'arrivo dell'aereo.