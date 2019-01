Traffico bombole, sequestrate 50 tnl Gpl

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato 5.000 bombole contenenti oltre 50 tonnellate di gpl non conformi agli standard di sicurezza. Il valore dei beni sequestrati ammonta a oltre 350.000 euro. Sono stati indagati 16 persone e comminate sanzioni per oltre 150.000 euro. Le indagini condotte dai finanzieri del I Gruppo Roma, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno preso il via da Roma, all'interno del parco regionale dell'Appia Antica, dove le Fiamme Gialle hanno monitorato alcuni automezzi e addetti che depositavano bombole di gpl nei terreni nella disponibilità di alcuni degli indagati.

Seguendo gli spostamenti dei mezzi, è stata individuata un'azienda in provincia di Caserta dove avveniva l'imbottigliamento dei recipienti. La perquisizione ha consentito di sequestrare decine di recipienti irregolari e di appurare che le bombole erano riempite con quantitativi di prodotto notevolmente inferiori al dichiarato, in frode degli ignari acquirenti.