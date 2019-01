Piacenza ricorda 8 vittime del Pendolino

(ANSA) - PIACENZA, 12 GEN - Piacenza ha ricordato, con una Messa e la benedizione della stele commemorativa, le otto vittime del deragliamento del Pendolino Milano-Roma, avvenuto alle 13.26 di domenica 12 gennaio 1997 all'uscita del ponte sul Po a poche centinaia di metri dalla stazione cittadina, che provocò otto morti e decine di feriti.

Le vittime, di età fra i 23 e i 73 anni, furono i due macchinisti dell'Etr 460, due agenti Polfer, due hostess della ristorazione e due passeggere. Si trovavano nelle prime carrozze dell'Eurostar 'Botticelli', quelle dove l'impatto fu più devastante. A bordo del convoglio viaggiava anche il presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga, che non riportò conseguenze.

I funzionari e i dirigenti delle Fs finiti sul banco degli imputati per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose furono assolti in primo grado e in appello 'per non aver commesso il fatto', mentre i vertici delle Fs di allora erano già stati in precedenza prosciolti.