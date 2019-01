Muore in ospedale, familiari denunciano

(ANSA) - AVELLINO, 12 GEN- La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo sulla morte di un 35 enne avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri all' ospedale "San Giuseppe Moscati". L'uomo, originario di Mugnano del Cardinale (Avellino), era affetto da tetraparesi spastica in seguito ad un incidente stradale che lo aveva costretto alla sedia a rotelle, e da tempo si sottoponeva a controlli medici di routine.

Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nella tarda mattinata di ieri, quando dal reparto di neurochirurgia è stato trasferito in rianimazione. Il decesso è avvenuto intorno alle 18.45.

I familiari hanno presentato denuncia alla magistratura che ha disposto il sequestro della salma per consentire lo svolgimento dell' autopsia.

La direzione dell'ospedale ha chiesto ai reparti che hanno avuto in cura il paziente, una dettagliata relazione.