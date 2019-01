C.Italia: indagini per cori razzisti

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - La Digos di Roma indaga per risalire ai responsabili dei cori antisemiti e a sfondo razzista intonati da alcuni tifosi oggi in curva nord all'Olimpico durante la sfida di Coppa Italia Lazio-Novara. La Digos è al lavoro per risalire al gruppetto che ha intonato frasi come "giallorosso ebreo" poco prima delle 15.30. Al vaglio anche le registrazioni delle telecamere.