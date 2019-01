Bandiera pace, scontro sindaco-Casapound

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Disputa stamani a Cerveteri tra il sindaco, Alessio Pascucci, e Casapound per la bandiera della pace che da 6 anni sventola sul municipio. Sotto la sede del palazzo comunale, mentre si svolgeva un'iniziativa dell'Anpi nella cittadina, si sono radunati "una trentina di militanti di Casapound" che hanno protestato per chiedere la rimozione della bandiera della Pace. Il sindaco Pascucci è salito nel suo studio ed ha esposto un'altra bandiera della pace, poi è sceso consegnando copia della Costituzione ai militanti di Casapound e la lettera del Prefetto di Roma ricevuta pochi giorni fa in cui si afferma la legittimità della bandiera della Pace purchè questa, per motivi di cerimoniale, venga esposta in pennoni distanti da quelli istituzionali, cosa che avviene sulla facciata del comune di Cerveteri."Ho provato a spiegare ai militanti di Casapound che - dice il sindaco - quella della Pace non è una bandiera politica, a meno che non si voglia intendere che nella nostra Nazione la pace abbia un colore partitico".