Un anziano si salva dalla bufera di neve

(ANSA) - SAN COSTANTINO ALBANESE (POTENZA), 11 GEN - Un uomo di 78 anni si è rifugiato in un casolare abbandonato - dove è stato trovato in buone condizioni dai Carabinieri - per sfuggire ad una intensa nevicata che lo aveva sorpreso, nelle campagne di San Costantino Albanese (Potenza). L'uomo era uscito per raggiungere un magazzino rurale ma, disorientato dalla nevicata, non è riuscito a tornare indietro e ha trovato riparo nel casolare.