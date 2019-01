Trovata donna dispersa nel Forlivese

(ANSA) - FORLI', 11 GEN - E' stata trovata viva ma in gravi condizioni una donna 57enne francese, da anni residente in Italia, allontanatasi ieri pomeriggio dalla sua abitazione a Spinello di Santa Sofia, nel forlivese. Riprese all'alba le ricerche, poco dopo le 10, la donna è stata trovata sotto ad un albero, dove forse aveva cercato riparo e passato la notte.

Ieri sera le temperature sono precipitate abbondantemente al di sotto dello zero ed è arrivata anche la neve. La donna, dopo una notte al gelo, era in condizione di grave ipotermia e priva di conoscenza, ma respirava. Subito è stato richiesto l'intervento dell'elicottero di 'Romagna Soccorso' che, coordinato dal personale terra del 118 e del Soccorso Alpino, ha raggiunto l'area dove è stata individuata la 57enne che, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata col codice di massima gravità all'ospedale 'Bufalini' di Cesena dov'è sottoposta a cure intensive.