Sindaco Norcia, operato a luce del sole

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 11 GEN - "Il nostro operato è alla luce del sole e le istituzioni non devono mai temere di essere controllate": è quanto afferma il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, dopo la perquisizione e l'acquisizione di documenti da parte della guardia di finanza nel'ambito dell'inchiesta sui rapporti tra l'amministrazione comunale e l'istituto di credito Bcc di Spello-Bettona.

Per la procura di Spoleto l'autorizzazione per il posizionamento di un container a favore della banca subito dopo il sisma e l'affidamento della tesoreria comunale allo stesso istituto di credito sono temi che meritano un approfondimento giudiziario. "Come sempre ci siamo messi a totale disposizione degli inquirenti - sottolinea Alemanno - e ancora una volta siamo pienamente sicuri del cristallino operato della nostra amministrazione. Attendiamo con serenità che le verifiche si concludano".