Rifiuti Roma: vescovo, stallo avvilisce

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Io mi pongo, da semplice cittadino, la semplice domanda: ma come mai una grande città non riesce a risolvere il problema della spazzatura? E' proprio così impossibile? Davvero non c'è soluzione? Io chiederei questo ai nostri amministratori: diteci il perché", "è ciò che si domanda la gente, si resta amareggiati, avviliti". Lo dice il vescovo ausiliare di Roma, mons. Paolo Lojudice, a Radio Vaticana Italia parlando del problema dei rifiuti a Roma. Lojudice stigmatizza anche la polemica tra il sindaco di Roma Virginia Raggi e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'agguato in pieno giorno a Roma, che si è verificato ieri, "fa preoccupare" ma "purtroppo siamo sempre allo stesso discorso: c'è chi cavalca un'onda e chi ne cavalca un'altra. C'è chi in questo momento sta cavalcando l'onda di una iper-sicurezza che può essere garantita solo da certe modalità di intervento, e dall'altra parte c'è il caos che si ingenera tra un sindaco e un ministro...".