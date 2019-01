Nuova allerta per gelo in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GEN - Nuova allerta per il gelo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità per basse temperature dalla serata di venerdì 11 fino al mattino di sabato 12. Il termometro, infatti, scenderà in pianura sotto ai 2 gradi. Si prevedono quindi gelate diffuse. Si raccomanda massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale per la formazione di ghiaccio. Sconsigliato l'uso di mezzi a due ruote. Si ricorda inoltre l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici da neve sull'altopiano di Campeda.