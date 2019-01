Giaccio forse causa incidente mortale

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 11 GEN - L'autista di un autocarro è morto in seguito a un incidente avvenuto stamani lungo la strada statale 318 "di Valfabbrica" nella zona dello svincolo di Casacastalda. Tra le cause al vaglio della polizia stradale anche che sia stato provocato dalla strada ghiacciata.

L'incidente ha coinvolto cinque veicoli, tra i quali un altro mezzo pesante (dopo che l'altro aveva sbandato) e tre auto. Sul posto anche i vigili del fuoco, il 118 e personale dell'Anas.

La stessa Anas riferisce che la statale 318 è provvisoriamente chiusa in direzione Perugia tra Branca e Valfabbrica a causa di quanto successo. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con uscita obbligatoria allo svincolo di Branca-Gubbio (innesto statale 219), segnalata sul posto.

Sulla stessa strada è avvenuto anche un secondo incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti uno dei quali si è rovesciato, senza causare feriti. (ANSA).