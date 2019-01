Gelata in Europa sull'industria, giù anche Germania, Francia, Spagna

Il dato italiano sulla produzione industriale diffuso oggi dall'Istat segue a quelli dei giorni scorsi che rigurdano la Germania e la Francia. mentre è sempre di oggi il -2,6% registrato in Spagna.

GERMANIA - Nel paese, che quotidianamente s'interroga sulle prospettive della sua solida economia, si registra un calo della produzione industriale a novembre dell'1,9% (mentre si attendeva appena un -0,3). La gelata rilancia i timori di una recessione, che proprio oggi diversi economisti tendevano a ridimensionare, dalla prima pagina della Welt, dedicata al tema della "crisi". Recentemente tutti gli istituti economici hanno rivisto al ribasso le previsioni di crescita (l'Ifo per il 2019 parla addirittura di un 1,1% con un taglio dello 0,8 rispetto alle stime autunnali). E anche la Bundesbank non ha fornito scenario dei più rosei, col taglio del Pil del 2018 di uno 0,5%, al 2.

Fra i fattori di rischio tenuti sotto stretta osservazione dai tedeschi, innanzitutto la Brexit: del resto lo spauracchio di un'uscita disordinata non è affatto alle spalle in queste ultime ore. Quindi, i complicati rapporti con Donald Trump, e lo scenario di una guerra commerciale, che potrebbe dare seri problemi all'industria dell'auto. Gli esperti però avvertono che la tenuta della locomotiva tedesca dipenderà soprattutto da quello che accade in Cina.

FRANCIA - Una gelata arriva anche sulla produzione industriale della Francia: a novembre l'istituto statistico Insee ha calcolato un calo mensile dell'1,3%, contro stime degli economisti per un dato invariato. Segna -1,4% la produzione manifatturiera.

SPAGNA - La produzione industriale in Spagna ha registrato a novembre 2018 un calo del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2017. La frenata, riporta Bloomberg in base ai dati dell'istituto di statistica spagnolo, è evidente anche su base mensile, con una diminuzione dell'1,5%