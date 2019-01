Bloccati su cascata ghiaccio, in salvo

(ANSA) - AOSTA, 11 GEN - Sette scalatori bloccati su una cascata di ghiaccio a Cogne (Aosta) sono stati tratti in salvo la notte scorsa. Si tratta di cinque svizzeri e due francesi che si trovavano in difficoltà già dalla mattinata di ieri, a causa di un problema durante la discesa. Nonostante le ore trascorse in parete sono in buone condizioni e non hanno avuto necessità di intervento sanitario. A segnalare il mancato rientro del gruppo è stato il gestore dell'albergo dove avrebbero dovuto rientrare. Sul posto è intervenuto personale del Soccorso alpino valdostano, del Soccorso alpino della guardia di finanza e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

L'intervento di recupero è iniziato poco dopo le 21 e si è concluso alle 1,15: è stato reso difficile dalla natura impervia del terreno, dal buio e dalle temperature al di sotto dei -15 gradi.