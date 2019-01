Si allontana per il cane,scomparso bimbo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 GEN - Carabinieri, forestali, vigili del fuoco e una quarantina di volontari della Protezione Civile sono impegnati nelle ricerche di un bambino di sei anni, scomparso nel tardo pomeriggio di oggi a Predosa, nell'Alessandrino. Secondo le prime informazioni, si sarebbe allontanato rincorrendo il suo cane, nelle campagne intorno allo stabilimento Saiwa non lontano dal confine con il comune di Capriata d'Orba.

A dare l'allarme al 112 sono stati i genitori del piccolo Josef, questo il suo nome, che - sempre secondo le prime informazioni - erano in villeggiatura col figlio in una azienda agricola della zona. La famiglia sarebbe originaria di Varese.