Resta sotto sequestro PalaBoeri Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 10 GEN - Il centro polivalente "Norcia 4.0", più noto come PalaBoeri, resta sotto sequestro. È quanto ha stabilito il gip di Spoleto Federica Fortunati, che ha così confermato quanto deciso da un altro giudice dello stesso Ufficio nel marzo 2018. Decisione poi annullata dalla Cassazione con rinvio per un nuovo esame ritenendo le motivazioni non adeguate.

A confermare la notizia è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che si riserva ogni commento in attesa delle motivazioni della nuova decisione.

Alemanno è stato indagato dalla procura di Spoleto insieme all'architetto Stefano Boeri, per avere autorizzato la costruzione del centro con una procedura di emergenza, nell'ambito della gestione post sisma, invece di seguire l'ordinario iter edilizio. Alemanno e Boeri (in qualità di direttore dei lavori) sono entrambi accusati di abuso edilizio e deturpamento delle bellezze naturali.

Il PalaBoeri è stato realizzato con i fondi raccolti dal Corriere della Sera e TgLa7.