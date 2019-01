Migranti: evangelici, pronti accoglienza

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Arriveranno poco più di dieci persone in Italia dei migranti della Sea Watch e Sea Eye. Lo conferma la Federazione delle Chiese Evangeliche aggiungendo che ancora non si sa chi arriverà e quando. "E' tutto pronto per l'accoglienza, abbiamo diverse strutture in grado di riceverli sia nel Nord Italia, in Piemonte, che a Scicli, in Sicilia, dove accogliamo famiglie e mamme con bambini. Andranno in strutture della Chiesa valdese e delle chiese evangeliche. Attendiamo di conoscerli, per ciascuno ci sarà un progetto personale", riferiscono fonti della Fcei, della quale la chiesa valdese fa parte. La Federazione delle Chiese evangeliche in Italia è impegnata da anni sul progetto dei 'corridoi umanitari' al quale dedica parte dei finanziamenti che arrivano ai valdesi con l'8 per mille.