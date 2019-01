Bussetti, sicurezza scuole è priorità

(ANSA) - RIVOLI (TORINO), 10 GEN - "La sicurezza è stata da subito una priorità di questo Governo, abbiamo reso disponibili 7 miliardi". Così il ministro dell'istruzione Marco Bussetti, intervenuto oggi al Liceo Darwin di Rivoli per l'inaugurazione di 'Ventidue Novembre', nuovo spazio per studenti realizzato nei locali in cui nel 2008 morì per il crollo di un controsoffitto il 17enne Vito Scafidi.

"Sono qui per ricordare Vito, per ricordare una tragedia che ha distrutto la vita di tante persone", sottolinea il ministro sostenendo che le scuole italiane "non sono insicure ma devono essere certificate e messe a norma".

All'inaugurazione dei nuovi locali della scuola, con la mamma di Vito Scafidi, Cinzia Caggiano, erano presenti anche il prefetto di Torino Claudio Palomba, il sindaco di Rivoli, Franco Dessì, il presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, e il comandante provinciale dei Carabinieri di Torino, Francesco Rizzo. La sindaca della Città metropolitana di Torino, Chiara Appendino, ha inviato una lettera.