Uccide la moglie e si suicida a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GEN - Un uomo di 80 anni ha ucciso con un colpo di fucile la moglie 74enne gravemente malata, poi si è tolto la vita con la stessa arma. L'omicidio-suicidio è avvenuto nel primo pomeriggio in via della Secchia, zona Saffi a Bologna.

A scoprirlo è stata la sorella dell'uomo, che abita nella stessa casa. Dopo avere pranzato con i due parenti ha sentito il rumore di due colpi provenire dalla stanza da letto. E' andata a controllare e ha trovato marito e moglie nel letto, ormai senza vita. Sul posto è intervenuta la Polizia.

A fine novembre, una vicenda analoga era successa in via Montefiorino, a poche centinaia di metri di distanza: un uomo di 93 anni aveva ucciso la moglie 91enne poi si era suicidato buttandosi dalla finestra.