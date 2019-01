Paura a Crotone, spari ad auto e negozio

(ANSA) - CROTONE, 9 GEN - Attimi di paura nella tarda mattinata a Crotone. Quindici colpi di arma da fuoco, otto di pistola e sette di fucile, sono stati sparati da persone non identificate contro alcune auto in sosta e l'esterno di un esercizio commerciale. Non ci sono stati feriti. La zona in cui sono stati sparati i colpi d'arma da fuoco si trova nelle vicinanze dell'autostazione dei bus, dove si trovavano molti studenti appena usciti da scuola, alcuni dei quali si sono rifugiati in una pasticceria.

A sparare sono state due persone scese da un'auto guidata da una terza.

La polizia di Stato sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto é accaduto. Tra le ipotesi che vengono prese in considerazione c'é quella di un agguato contro qualcuno non andato a segno perché la vittima predestinata é riuscita a fuggire.