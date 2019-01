Figlio Ventura rinuncerà a risarcimento

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Niccolò Bettarini rinuncerà all'eventuale risarcimento in caso di condanne dei 4 imputati nel processo abbreviato con al centro la sua aggressione, avvenuta lo scorso 1 luglio, fuori da una discoteca a Milano. Lo ha chiarito al termine dell'udienza l'avvocato Alessandra Calabrò, che in aula aveva chiesto un milione di euro. "La famiglia - ha precisato il legale - non intende esercitare alcuna azione di risarcimento". La sentenza è attesa per il 18 gennaio.