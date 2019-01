Svastiche e celtiche su bacheca Prc

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Svastiche, croci celtiche e scritte che rivendicano una presunta 'zona nera'sono state trovate questa mattina sulla bacheca del Prc in zona Cascina Gatti, a Sesto San Giovanni, da alcuni iscritti del circolo Prc "Saverio Nigretti". Lo rende noto la segreteria prc federazione di Milano, per la quale è "una provocazione frutto del clima che si vive a Sesto in queste settimane, dove il sindaco Roberto di Stefano non si è fatto alcun problema a concedere uno spazio pubblico, "Spazioarte", a Casapound per un'iniziativa prevista il 18 gennaio".

"Non è un caso che i fascisti abbiano preso di mira il nostro circolo, impegnato con forza nel Comitato Antifascista locale - dichiara Matteo Prencipe segretario provinciale della Federazione di Milano - la nostra presenza nelle numerose iniziative, ai banchetti e le prese di posizione delle nostre compagne e dei nostri compagni hanno suscitato la razione rabbiosa e vigliacca di gruppi che dovrebbero essere messi fuorilegge".