Papa chiama genitori che persero 2 figli

(ANSA) - BRINDISI, 8 GEN - "Buongiorno sono Papa Francesco": l'inattesa quanto sorprendente telefonata è giunta il 31 dicembre a casa di una famiglia di Mesagne (Brindisi) che tempo fa aveva scritto una lettera al Pontefice per incontrarlo. In particolare da Cosimina Delle Grottaglie, madre di quattro figli che ne ha persi due in differenti incidenti stradali: nel 2009 Maria Rita morì di ritorno da una serata in spiaggia, nel 2017 il figlio Stefano rimase vittima di un incidente in moto.

Il Papa ha invitato la donna e tutto il resto della famiglia a Roma, in Vaticano, dove si sono recati questa mattina per partecipare a un'udienza privata durata oltre un'ora. Al loro fianco anche l'amica di famiglia, Rosanna Saracino, che aveva inviato la lettera.