Incendia sterpaglie, muore bruciato

(ANSA) - POTENZA PICENA (MACERATA), 8 GEN - Un 80enne, Guido Natalini, è morto nel pomeriggio mentre si trovava in campagna vicino alla sua abitazione in contrada Santa Cassella a Potenza Picena. Era impegnato a ripulire le sponde di un torrentello dalle sterpaglie alle quali aveva dato fuoco. In quei frangenti è caduto nel fossato, non riuscendo a risalire, ed è stato avvolto dalle fiamme che lui stesso aveva appiccato. I vicini di casa hanno sentito le sue urla disperate ma quando sono giusti sul posto non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per gli accertamenti del caso.