Giornalisti aggrediti: due denunciati, anche Castellino

Il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, e quello di Avanguardia Nazionale, Vincenzo Nardulli, sono stati denunciati dalla polizia in seguito all' aggressione denunciata dall'Espresso ai danni di due suoi giornalisti ieri al cimitero romano del Verano. I due sono accusati di minaccia, lesioni personali e violenza privata.

Castellino è stato denunciato anche per la violazione della sorveglianza speciale. Si indaga per identificare gli altri partecipanti alla denunciata aggressione. Secondo quanto ricostruito dalla questura, ieri pomeriggio, durante la commemorazione delle vittime di Acca Larentia, otto persone, tra cui Castellino e Nardulli, stavano discutendo animatamente con un collaboratore esterno dell'Espresso perché stava riprendendo le fasi della cerimonia. Inizialmente non ha sporto denuncia poi in serata si è presentato dalla Digos, insieme ad un altro giornalista, denunciando la subita aggressione.